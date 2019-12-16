Премьер Финляндии ответила на оскорбление главы МВД Эстонии

Санна Марин в ответ заявила, что гордится Финляндией, где ребенок из бедной семьи может получить образование и достичь высот в политике.

«Кассир магазина может стать премьер-министром. Без рабочего класса Финляндия не выживет», - сказала глава правительства Финляндии.

Ранее Март Хельме заявил, что в Финляндии помимо бывшей продавщицы, поднявшейся до премьер-министра, в кабмин пробились «другие уличные активисты и необразованные люди», передает РИА ФАН.

Парламент Финляндии утвердил кандидатуру 34-летней Санны Марин на прошлой неделе. Ранее она занимала пост первого заместителя председателя правящей Социал-демократической партии, передает RT.

