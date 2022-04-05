Президент Южной Осетии не исключил провокаций со стороны Грузии

По его словам, могут произойти провокации, связанные с силовыми действиями. При этом Бибилов отметил, что безопасность Южной Осетии гарантирована Россией и подразделениями, которые есть в республике.

Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы Южная Осетия присоединилась к России, и проводить внутрироссийский референдум по этому вопросу не нужно.



