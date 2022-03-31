США не будет признавать решения РФ и Цхинвала по Южной Осетии
31 марта 202223:20
Власти США не будут признавать решений РФ и Цхинвала по статусу Южной Осетии. Об этом заявил представитель Госдепа США Нед Прайс, передает «Интерфакс».
Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил, что объединение с Россией является стратегической целью республики и в ближайшее время будут предприняты соответствующие юридические шаги.
Прайс заявил, что Южная Осетия является частью Грузии и США привержены территориальной целостности этой страны.
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31 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru