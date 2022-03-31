США не будет признавать решения РФ и Цхинвала по Южной Осетии

Власти США не будут признавать решений РФ и Цхинвала по статусу Южной Осетии. Об этом заявил представитель Госдепа США Нед Прайс, передает «Интерфакс».

Песков прокомментировал инициативу вхождения Южной Осетии в состав РФ

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил, что объединение с Россией является стратегической целью республики и в ближайшее время будут предприняты соответствующие юридические шаги.

Прайс заявил, что Южная Осетия является частью Грузии и США привержены территориальной целостности этой страны.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Южная ОсетияСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры