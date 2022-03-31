США не будет признавать решения РФ и Цхинвала по Южной Осетии

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил, что объединение с Россией является стратегической целью республики и в ближайшее время будут предприняты соответствующие юридические шаги.



Прайс заявил, что Южная Осетия является частью Грузии и США привержены территориальной целостности этой страны.





