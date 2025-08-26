Президент Южной Кореи подарил Трампу ковбойскую шляпу MAGA

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён подарил своему американскому коллеге Дональду Трампу ковбойскую шляпу с надписью Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой», MAGA). Об этом сообщает пресс-служба администрации южнокорейского лидера.

В сообщении говорится, что Трампа часто можно увидеть в кепке MAGA, однако такой ковбойской шляпы у него не было.

«Поэтому решили её сделать», - указали в офисе Ли Чжэ Мёна.

Отмечается, что было изготовлено две шляпы - красная для Трампа и белая для первой леди США Мелании Трамп.

Ранее глава МИД Южной Кореи Чо Хён и госсекретарь США Марко Рубио заявили о стремлении избавить КНДР от ядерного оружия, сообщает RT.

ФОТО: Белый дом США
