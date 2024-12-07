Президент Южной Кореи извинился за введение военного положения
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль обратился к нации в преддверии рассмотрения в парламенте вопроса об импичменте, сообщают местные СМИ.
Он извинился за введение в стране военного положения и пообещал не пытаться избежать наказания в случае его назначения.
Со своей стороны, лидер правящей партии Хан Дон Хун заявил о неизбежной отставке президента. Он пообещал приложить усилия, чтобы не допустить импичмента.
Голосование по вопросу импичмента намечено на 7 декабря.
Ранее парламент Южной Кореи отменил введенное Юн Сок Елем военное положение: за отмену проголосовали 190 депутатов из 300 – те, кому удалось пробраться в здание. Военные и полиция покинули здание парламента, не сумев помешать голосованию. За неподчинение им грозят обвинения в госизмене.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель с самого начала своего срока стал хромой уткой, заявил завотделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов в интервью НСН. Высокие цены и инфляцию в стране связывают именно с его деятельностью, указал эксперт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru