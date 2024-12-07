Президент Южной Кореи извинился за введение военного положения

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль обратился к нации в преддверии рассмотрения в парламенте вопроса об импичменте, сообщают местные СМИ.

Он извинился за введение в стране военного положения и пообещал не пытаться избежать наказания в случае его назначения.

Со своей стороны, лидер правящей партии Хан Дон Хун заявил о неизбежной отставке президента. Он пообещал приложить усилия, чтобы не допустить импичмента.