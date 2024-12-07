Президент Южной Кореи извинился за введение военного положения

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль обратился к нации в преддверии рассмотрения в парламенте вопроса об импичменте, сообщают местные СМИ.

Он извинился за введение в стране военного положения и пообещал не пытаться избежать наказания в случае его назначения.

Со своей стороны, лидер правящей партии Хан Дон Хун заявил о неизбежной отставке президента. Он пообещал приложить усилия, чтобы не допустить импичмента.

«Неуступчивый и коррумпированный»: В кризисе в Сеуле обвинили южнокорейского лидера

Голосование по вопросу импичмента намечено на 7 декабря.

Ранее парламент Южной Кореи отменил введенное Юн Сок Елем военное положение: за отмену проголосовали 190 депутатов из 300 – те, кому удалось пробраться в здание. Военные и полиция покинули здание парламента, не сумев помешать голосованию. За неподчинение им грозят обвинения в госизмене.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель с самого начала своего срока стал хромой уткой, заявил завотделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов в интервью НСН. Высокие цены и инфляцию в стране связывают именно с его деятельностью, указал эксперт.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИмпичментПрезидентЮжная Корея

Горячие новости

Все новости

партнеры