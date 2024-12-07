Президент Южной Кореи доверит свою политическую судьбу правящей партии

«Я доверю своей партии стабилизировать политическую ситуацию... включая мой срок на посту», — указал политик.

Ранее южнокорейская оппозиция заявила, что намерена добиваться импичмента Юн Сок Еля после введения в стране военного положения. Кроме того, полиция и прокуратура страны начали расследования в отношении президента и других лиц, которых заподозрили в госизмене, мятеже, злоупотреблении властью.

