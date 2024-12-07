Президент Южной Кореи доверит свою политическую судьбу правящей партии
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель решил, что доверит правящей партии «Гражданская сила» определить свою политическую судьбу. Об этом сообщает Agence France-Presse.
«Я доверю своей партии стабилизировать политическую ситуацию... включая мой срок на посту», — указал политик.
Ранее южнокорейская оппозиция заявила, что намерена добиваться импичмента Юн Сок Еля после введения в стране военного положения. Кроме того, полиция и прокуратура страны начали расследования в отношении президента и других лиц, которых заподозрили в госизмене, мятеже, злоупотреблении властью.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Президент Южной Кореи доверит свою политическую судьбу правящей партии
- В Воронеже уничтожили украинский БПЛА
- СМИ: Иран начал эвакуировать своих дипломатов и военных из Сирии
- Основатель Pink Floyd Уотерс: Все решения США по Украине были кошмарными
- СМИ: Египет и Иордания предложили Асаду покинуть Сирию
- Актер Марк Эйдельштейн сыграет в американском сериале «Мистер и миссис Смит»
- В Нидерландах россиянина задержали по подозрению в краже документов
- Депутат Нилов: Пенсионеры начнут получать проиндексированные пенсии в декабре
- Госдепартамент призвал американцев покинуть Сирию
- В Fitch подтвердили долгосрочный рейтинг Украины на уровне ограниченного дефолта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru