Президент Южной Кореи доверит свою политическую судьбу правящей партии

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель решил, что доверит правящей партии «Гражданская сила» определить свою политическую судьбу. Об этом сообщает Agence France-Presse.

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«Я доверю своей партии стабилизировать политическую ситуацию... включая мой срок на посту», — указал политик.

Ранее южнокорейская оппозиция заявила, что намерена добиваться импичмента Юн Сок Еля после введения в стране военного положения. Кроме того, полиция и прокуратура страны начали расследования в отношении президента и других лиц, которых заподозрили в госизмене, мятеже, злоупотреблении властью.

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ФОТО: РИА Новости
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