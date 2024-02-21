Президент Узбекистана прилетел в Россию
21 февраля 202416:55
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прилетел в Россию на церемонию открытия «Игр будущего» в Казани. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
На мероприятие также прибыли глава Белоруссии Александр Лукашенко и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Президент России Владимир Путин в Казани также проведет встречи с лидерами Узбекистана и Киргизии. На «Играх будущего» в том числе ожидается приезд главы Казахстана Касым-Жомарт Токаева.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru