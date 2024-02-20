В Казани пройдут первые в мировой истории «Игры будущего»

Первые в мировой истории «Игры будущего» пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Об этом сообщили в Дирекции спортивных и социальных проектов.

Высокотехнологичный турнир объединяет традиционные виды спорта и популярные виртуальные состязания. В программу «Игр будущего» вошла 21 инновационная дисциплина, соответствующая концепции «фиджитал» — объединению физической культуры с киберспортом или VR-/AR-технологией. Так, участники сразятся в том числе в фиджитал-футболе, фиджитал-хоккее, битве роботов, танцевальном симуляторе.

В турнире примут участие более 2 000 спортсменов из 107 государств. Официальная церемония открытия Игр запланирована на 21 февраля, ожидается, что ее посетит президент Владимир Путин, пишет RT. При этом состязания в рамках турнира уже начались: в понедельник, 19 февраля, прошли первые соревнования в дисциплине Dota 2 и фиджитал-хоккее.

