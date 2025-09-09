Венгрия подписала с американской Shell контракт на поставку газа
Венгрия подписала контракт на поставку газа с американской компанией Shell. Об этом в своих соцсетях заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
По его словам, контракт, рассчитанный на 10 лет, предусматривает поставку в Венгрию ежегодно двух млрд кубометров газа начиная с 2026 года.
Сийярто подчеркнул, что контракт с Shell не отменяет существующих договорённостей с Россией.
«Это настоящая диверсификация, которая не заменяет существующие источники, а добавляет новые», - написал он.
Ранее Сийярто заявил, что Будапешт напрямую закупает российскую нефть, тогда как ряд других европейских стран делают это тайно, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Нечем платить»: Почему «милитаризованные» Франция и Германия закрывают заводы
- «Воровайки» поблагодарили Бородина за идею запретить группу в России
- «Даже за триллион»: Фигуристка Медведева отказалась возвращаться в спорт
- Венгрия подписала с американской Shell контракт на поставку газа
- В России на 15% подорожал ремонт автомобилей
- ЦАХАЛ нанесла удары по лидерам ХАМАС в Катаре
- В России предложили отменить плату за отправку СМС-сообщений
- В Греции отменили концерт Мацуева
- Россиян предупредили о риске развития рака из-за колбасы на завтрак
- Не ниже двойного МРОТ: Какую зарплату требуют учителя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru