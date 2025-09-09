Венгрия подписала с американской Shell контракт на поставку газа

По его словам, контракт, рассчитанный на 10 лет, предусматривает поставку в Венгрию ежегодно двух млрд кубометров газа начиная с 2026 года.

Сийярто подчеркнул, что контракт с Shell не отменяет существующих договорённостей с Россией.

«Это настоящая диверсификация, которая не заменяет существующие источники, а добавляет новые», - написал он.

Ранее Сийярто заявил, что Будапешт напрямую закупает российскую нефть, тогда как ряд других европейских стран делают это тайно, сообщает «Свободная пресса».