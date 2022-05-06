Президент Украины пригласил Буша-младшего посетить Киев

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил 43-го президента Соединенных Штатов Америки Джорджа Буша-младшего посетить украинскую столицу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Зеленский сообщил, что Киев уже готовит масштабный план восстановления страны

Сообщается, что Зеленский провел встречу по видеосвязи с Бушем-младшим.

Во время встречи глава Украины поблагодарил Соединенные Штаты и американский народ за поддержку Украину. Он также добавил, что американцы откровенные и открытые люди.

Джордж Буш-младший также выразил поддержку Украине и ее гражданам и поблагодарил их за отвагу.

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ФОТО: РИА Новости/Николай Лазаренко
ТЕГИ:СШАПрезидент УкраиныВладимир Зеленский
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