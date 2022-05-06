Президент Украины пригласил Буша-младшего посетить Киев

Сообщается, что Зеленский провел встречу по видеосвязи с Бушем-младшим.

Во время встречи глава Украины поблагодарил Соединенные Штаты и американский народ за поддержку Украину. Он также добавил, что американцы откровенные и открытые люди.

Джордж Буш-младший также выразил поддержку Украине и ее гражданам и поблагодарил их за отвагу.