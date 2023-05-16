Президент ЮАР заявил, что Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров
Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что разговаривал со своими российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости.
По его словам, обсуждалась миссия африканских лидеров по мирной инициативе, которую оба лидера согласились принять.
«Я представил инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. Оба лидера... согласились, что они готовы принять миссию африканских глав государств в Москве и Киеве», - указал Рамафоса.
Он добавил, что об этой инициативе уже были уведомлены генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и офис Африканского союза.
Ранее в администрации Рамафосы опровергли сообщения о планах страны выйти из-под юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru