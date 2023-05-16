Президент ЮАР заявил, что Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров

По его словам, обсуждалась миссия африканских лидеров по мирной инициативе, которую оба лидера согласились принять.

«Я представил инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. Оба лидера... согласились, что они готовы принять миссию африканских глав государств в Москве и Киеве», - указал Рамафоса.

Он добавил, что об этой инициативе уже были уведомлены генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и офис Африканского союза.

Ранее в администрации Рамафосы опровергли сообщения о планах страны выйти из-под юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), сообщает RT.

