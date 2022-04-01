Президент Таджикистана призвал граждан запастись продуктами на два года
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем поздравлении по случаю наступления священного месяца Рамазан заявил о напряженной обстановке в мире и призвал население запастись продуктами на два года. Об этом сообщает агентство Sputnik Таджикистан.
По его словам, сложившаяся ситуация в мире оказывает серьезное влияние на экономическую и социальную ситуацию во всех странах.
Рахмон подчеркнул, что в сегодняшних условиях таких необходимо быть сплоченными и не впадать в панику.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что специальная военная операция на Украине вполне может завершиться в конце апреля.
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