Президент Таджикистана призвал граждан запастись продуктами на два года

По его словам, сложившаяся ситуация в мире оказывает серьезное влияние на экономическую и социальную ситуацию во всех странах.

Рахмон подчеркнул, что в сегодняшних условиях таких необходимо быть сплоченными и не впадать в панику.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что специальная военная операция на Украине вполне может завершиться в конце апреля.

