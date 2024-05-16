Президент Словакии Пеллегрини: Премьер Фицо в состоянии разговаривать
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в состоянии разговаривать, но сильно устает, заявил президент страны Петер Пеллегрини после посещения главы правительства в больнице города Банска-Бистрица.
«Роберт Фицо, произнеся несколько фраз, почувствовал себя очень сильно уставшим», — сказал он.
Пеллегрини подчеркнул, что ему разрешили поговорить с премьером лишь несколько минут. Президент добавил, что для Фицо решающими будут «ближайшие часы и дни».
Ранее полиция Словакии предъявила 71-летнему жителю города Левице Юраю Цинтуле обвинения в покушении на Роберта Фицо. Стрельба произошла накануне после выездного заседания правительства республики в городе Гандлова, когда Фицо вышел к людям.
Венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в разговоре с НСН отмечал, что покушение на премьер-министра связано с раздробленностью общества, что приводит к неконтролируемой ненависти, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru