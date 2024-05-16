Президент Словакии Пеллегрини: Премьер Фицо в состоянии разговаривать

Пеллегрини подчеркнул, что ему разрешили поговорить с премьером лишь несколько минут. Президент добавил, что для Фицо решающими будут «ближайшие часы и дни».

Ранее полиция Словакии предъявила 71-летнему жителю города Левице Юраю Цинтуле обвинения в покушении на Роберта Фицо. Стрельба произошла накануне после выездного заседания правительства республики в городе Гандлова, когда Фицо вышел к людям.

Венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в разговоре с НСН отмечал, что покушение на премьер-министра связано с раздробленностью общества, что приводит к неконтролируемой ненависти, передает «Радиоточка НСН».

