Президент Словакии Пеллегрини: Премьер Фицо в состоянии разговаривать

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в состоянии разговаривать, но сильно устает, заявил президент страны Петер Пеллегрини после посещения главы правительства в больнице города Банска-Бистрица.

«Роберт Фицо, произнеся несколько фраз, почувствовал себя очень сильно уставшим», — сказал он.

Полиция предъявила обвинения стрелявшему в премьера Словакии Фицо

Пеллегрини подчеркнул, что ему разрешили поговорить с премьером лишь несколько минут. Президент добавил, что для Фицо решающими будут «ближайшие часы и дни».

Ранее полиция Словакии предъявила 71-летнему жителю города Левице Юраю Цинтуле обвинения в покушении на Роберта Фицо. Стрельба произошла накануне после выездного заседания правительства республики в городе Гандлова, когда Фицо вышел к людям.

Венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в разговоре с НСН отмечал, что покушение на премьер-министра связано с раздробленностью общества, что приводит к неконтролируемой ненависти, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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