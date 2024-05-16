Полиция предъявила обвинения стрелявшему в премьра Словакии Фицо

Полиция Словакии предъявила 71-летнему жителю города Левице Юраю Цинтуле обвинения в покушении на премьер-министра республики Роберта Фицо, сообщил телеканал ТА3.

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По его данным, стрелявшему грозит от 25 лет заключения до пожизненного срока.

Полиция обвинила Цинтулу в попытке умышленного убийства из мести. Представители словацких властей заявляли, что покушение совершено по политическим мотивам.

Ранее сегодня сообщалось, что премьер-министра Словакии Роберта Фицо прооперировали после покушения, операция прошла успешно, состояние политика стабильное, но все еще серьезное.

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ФОТО: AP / ТАСС
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