Полиция предъявила обвинения стрелявшему в премьра Словакии Фицо
Полиция Словакии предъявила 71-летнему жителю города Левице Юраю Цинтуле обвинения в покушении на премьер-министра республики Роберта Фицо, сообщил телеканал ТА3.
По его данным, стрелявшему грозит от 25 лет заключения до пожизненного срока.
Полиция обвинила Цинтулу в попытке умышленного убийства из мести. Представители словацких властей заявляли, что покушение совершено по политическим мотивам.
Ранее сегодня сообщалось, что премьер-министра Словакии Роберта Фицо прооперировали после покушения, операция прошла успешно, состояние политика стабильное, но все еще серьезное.
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