Президент Сербии заявил о безрезультатных переговорах с премьером Косова

Он указал, что «в плане поиска прямого пути к нормализации отношений» встреча 14 сентября в Брюсселе завершилась безуспешно.

«Все мы имеем свои предложения. В итоге мы приняли компромиссное предложение Евросоюза, в то время как Курти не пожелал его принимать, и встреча завершилась», — указал сербский лидер.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что готов встретиться с Вучичем для обсуждения кризиса в самопровозглашенной республике Косово, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».