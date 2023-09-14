Президент Сербии заявил о безрезультатных переговорах с премьером Косова
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что его переговоры с премьер-министром непризнанного Косова Альбином Курти не принесли результата, сообщает ТАСС.,
Он указал, что «в плане поиска прямого пути к нормализации отношений» встреча 14 сентября в Брюсселе завершилась безуспешно.
«Все мы имеем свои предложения. В итоге мы приняли компромиссное предложение Евросоюза, в то время как Курти не пожелал его принимать, и встреча завершилась», — указал сербский лидер.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что готов встретиться с Вучичем для обсуждения кризиса в самопровозглашенной республике Косово, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru