Лидеры 19 стран приедут в Москву на 9 Мая

Лидеры 19 стран подтвердили свое участие в параде Победы в Москве 9 мая. Их список раскрыл РБК.

СМИ: Полиция Берлина захотела запретить советские и российские флаги 8 и 9 мая

На параде 9 Мая, помимо лидеров стран СНГ, которые традиционно присутствуют на этом мероприятии, ожидается прибытие целого ряда зарубежных руководителей. Среди почётных гостей будут президент Бразилии Лула да Силва, глава Буркина-Фасо Ибраим Траоре, а также президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент Вьетнама То Лам. Кроме них, Москву посетят президент Кубы Мигель Диас-Канель, глава Сербии Александр Вучич, председатель Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

РБК уточняет, что еще двое получили приглашения, но пока не подтвердили свой приезд - это премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.

25 апреля стало известно, что генсек ООН Антониу Гутерреш не поедет в Москву на праздничные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Парад ПобедыРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры