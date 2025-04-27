Лидеры 19 стран приедут в Москву на 9 Мая
Лидеры 19 стран подтвердили свое участие в параде Победы в Москве 9 мая. Их список раскрыл РБК.
На параде 9 Мая, помимо лидеров стран СНГ, которые традиционно присутствуют на этом мероприятии, ожидается прибытие целого ряда зарубежных руководителей. Среди почётных гостей будут президент Бразилии Лула да Силва, глава Буркина-Фасо Ибраим Траоре, а также президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент Вьетнама То Лам. Кроме них, Москву посетят президент Кубы Мигель Диас-Канель, глава Сербии Александр Вучич, председатель Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
РБК уточняет, что еще двое получили приглашения, но пока не подтвердили свой приезд - это премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.
25 апреля стало известно, что генсек ООН Антониу Гутерреш не поедет в Москву на праздничные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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