«На грани столкновений»: Вучич заявил о тяжелой ситуации в Косове

Президент Сербии Александар Вучич заявил в обращении к нации, что ситуация в Косове тяжелая, на грани столкновений, передает ТАСС.

По его словам, Приштина отправила полицейский спецназ на север Косово.

Боррель проводит в Брюсселе новый раунд переговоров на высшем уровне между Белградом и Приштиной на фоне обострения ситуации в Косово.

По итогам встреч президент Сербии Александр Вучич заявил, что переговоры об отсрочке спорных мер косовоалбанских властей по штрафам за выданные сербскими властями автомобильные номера не дали результатов, и предстоит «нелегкий предстоящий период».

