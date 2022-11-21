«На грани столкновений»: Вучич заявил о тяжелой ситуации в Косове
Президент Сербии Александар Вучич заявил в обращении к нации, что ситуация в Косове тяжелая, на грани столкновений, передает ТАСС.
По его словам, Приштина отправила полицейский спецназ на север Косово.
Боррель проводит в Брюсселе новый раунд переговоров на высшем уровне между Белградом и Приштиной на фоне обострения ситуации в Косово.
По итогам встреч президент Сербии Александр Вучич заявил, что переговоры об отсрочке спорных мер косовоалбанских властей по штрафам за выданные сербскими властями автомобильные номера не дали результатов, и предстоит «нелегкий предстоящий период».
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