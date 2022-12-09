Косовские спецназовцы на бронетехнике вторглись на север Косова и Метохии

«Более 200 вооруженных спецназовцев косовской полиции в сопровождении бронированных автомобилей перешли из южной (албанской) в северную (сербскую) Косовска-Митровицу», следует из сообщения.

Спецназовцы расположились по краям города и блокировали всю северную Митровицу.

Жители сербской части города собираются на улицах. Заведения общепита и магазины закрыты, обстановка напряженная.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил в обращении к нации, что ситуация в Косове остается тяжелой, на грани столкновений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

