Косовские спецназовцы на бронетехнике вторглись на север Косова и Метохии

200 полицейских самопровозглашенной республики Косово вошли в населенный сербами север края и блокировали северную часть Косовска-Митровицы, сообщает ресурс Kosovo online.

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«Более 200 вооруженных спецназовцев косовской полиции в сопровождении бронированных автомобилей перешли из южной (албанской) в северную (сербскую) Косовска-Митровицу», следует из сообщения.

Спецназовцы расположились по краям города и блокировали всю северную Митровицу.

Жители сербской части города собираются на улицах. Заведения общепита и магазины закрыты, обстановка напряженная.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил в обращении к нации, что ситуация в Косове остается тяжелой, на грани столкновений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Косово
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