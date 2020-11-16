Президент Румынии посетит Молдавию после инаугурации Санду
Президент Румынии Клаус Йоханнис намерен посетить Молдавию с официалным визитом после того, как лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду вступит в должность главы государства, сообщили в пресс-службе румынского посольства в Кишиневе.
Ранее политики провели телефонный разговор, в котором условились расширять и углублять стратегическое партнерство между странами.
Ранее ЦИК Молдавии объявил о победе Санду во втором туре выборов президента республики с 57,75% голосов, ее соперник, действующий президент Игорь Додон получил 42,25% голосов избирателей.
Ранее глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН объяснил, почему проиграл действующий президент.
«Это удар для Додона. Но эксперты говорили об этом давно. Додон не тот кандидат, который может мобилизовать электорат, объединить общество вокруг себя. У Додона получается все наоборот», - сказал Тулянцев.
По его словам, Санду пойдет проевропейским курсом, на сближение с Румынией и Украиной и будет намного меньше внимания уделять России.
Примечательно, что в первом туре также победила Санду, однако набрала меньше 50% голосов.
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