Президент Румынии посетит Молдавию после инаугурации Санду

Ранее политики провели телефонный разговор, в котором условились расширять и углублять стратегическое партнерство между странами.



Ранее ЦИК Молдавии объявил о победе Санду во втором туре выборов президента республики с 57,75% голосов, ее соперник, действующий президент Игорь Додон получил 42,25% голосов избирателей.



Ранее глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН объяснил, почему проиграл действующий президент.

«Это удар для Додона. Но эксперты говорили об этом давно. Додон не тот кандидат, который может мобилизовать электорат, объединить общество вокруг себя. У Додона получается все наоборот», - сказал Тулянцев.

По его словам, Санду пойдет проевропейским курсом, на сближение с Румынией и Украиной и будет намного меньше внимания уделять России.

Примечательно, что в первом туре также победила Санду, однако набрала меньше 50% голосов.

