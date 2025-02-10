Президент Румынии Йоханнис уйдет в отставку 12 февраля

Оппозиционные партии Румынии намерены были сегодня зарегистрировать в парламенте вопрос о его импичменте. Мандат Йоханниса в качестве президента был завершен 21 декабря на фоне отмены выборов. С тех пор он продолжает исполнять обязанности, пока не будет избран новый глава государства.



В начале февраля Йоханнис заявлял, что в отставку уходить не собирается.

Ранее правящая коалиция Румынии согласилась провести повторные президентские выборы в два тура. Они запланированы на 4 и 18 мая. Йоханнис заявлял, что нового премьер-министра назначат после утверждения руководства парламента страны, напоминает RT.

