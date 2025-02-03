Президент Румынии опроверг сообщения о своей отставке

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что намерен оставаться на своём посту до тех пор, пока граждане не выберут нового главу государства. Об этом сообщает РИА Новости.

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Комментируя слухи о якобы намерении уйти в отставку, политик указал, что бодобные сообщения «распространяются в популистских и предвыборных целях».

«Я уйду через несколько месяцев... но сначала Румыния должна избрать президента», - заключил Йоханнис.

Ранее правящая коалиция Румынии согласилась провести повторные президентские выборы в два тура. Они запланированы на 4 и 18 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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