Президент Румынии опроверг сообщения о своей отставке
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что намерен оставаться на своём посту до тех пор, пока граждане не выберут нового главу государства. Об этом сообщает РИА Новости.
Комментируя слухи о якобы намерении уйти в отставку, политик указал, что бодобные сообщения «распространяются в популистских и предвыборных целях».
«Я уйду через несколько месяцев... но сначала Румыния должна избрать президента», - заключил Йоханнис.
Ранее правящая коалиция Румынии согласилась провести повторные президентские выборы в два тура. Они запланированы на 4 и 18 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru