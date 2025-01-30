Кандидат в президенты Румынии заявил о претензиях страны на территорию Украины

Избежать раздела территории Украины не удастся, и Румыния сможет претендовать на ее часть. Об этом заявил кандидат на пост главы Румынии Кэлин Джорджеску, лидирующий на выборах, в интервью YouTube-каналу CristoiuTv.

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Румынский политик также назвал Украину «фиктивным государством».

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что Запад намерен фактически оккупировать Украину и разделить ее территорию. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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