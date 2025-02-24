Путин провел телефонный разговор с Рахмоном

Президентф РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии

Отмечается, что лидеры выразили удовлетворение достигнутым высоким уровнем стратегического партнёрства двух стран, а так обсудили конкретные шаги по развитию взаимовыгодного сотрудничества в торговле, культуре и сфере безопасности.

«Также президенты условились о графике личных контактов», - говорится в сообщении.

Ранее Владимир Путин по телефону пообщался с китайским лидером Си Цзиньпином, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Климентьев
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