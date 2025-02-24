Путин провел телефонный разговор с Рахмоном
24 февраля 202517:08
Президентф РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что лидеры выразили удовлетворение достигнутым высоким уровнем стратегического партнёрства двух стран, а так обсудили конкретные шаги по развитию взаимовыгодного сотрудничества в торговле, культуре и сфере безопасности.
«Также президенты условились о графике личных контактов», - говорится в сообщении.
Ранее Владимир Путин по телефону пообщался с китайским лидером Си Цзиньпином, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин провел телефонный разговор с Рахмоном
- Каллас обратилась с примирительной речью к США
- «Пакетов больше, а дела все хуже»: Захарова оценила новые санкции ЕС против РФ
- Новый канцлер ФРГ Мерц выступил против сделки России и США
- Кая Каллас заявила о подготовке 17-го пакета санкций против России
- «Чувствую себя, как дома»: Испанский дирижер посетил Москву на 35-летие «Геликон-оперы»
- Алаудинов: Командир одного из батальонов спецназа «Ахмат» умер из-за недосыпа
- Великобритания ввела новый пакет антироссийских санкций
- Турист пропал при сходе лавины в Сочи
- Верховный муфтий РФ подарил Путину щит и меч защитника Отечества
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru