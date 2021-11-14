Президент России призвал либералов не уподобляться лакеям
Президент РФ Владимир Путин напомнил российским либералам о том, что стремление копировать западные образцы – это не лучший вариант. Об этом глава государства рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия-1».
«Если под либерализмом считается свобода мысли, свобода выбора, свобода поиска решения — то, конечно, у нас всегда это было, есть и всегда это будет. Если под этим понимать, что мы должны обязательно кого-то копировать, и под либерализмом понимать только то, что, скажем, в каких-то странах под этим понимают, то это не самый лучший вариант», — заявил Путин.
Российский лидер высказал убежденность в том, что отечественные либералы, если действительно хотят блага своему государству и не будут уподобляться «лакеям», то скоро найдут общий язык и с так называемыми почвенниками и славянофилами, отмечает Газета.ru.
«В этой связи, напомню, Достоевский сказал, что наши либералы – это лакеи, которые ищут, кому бы почистить сапоги. Но это не истинный либерализм. Если они не уподобляются лакеям, наши либералы, а хотят добра своей стране, то они быстро найдут общее с так называемыми почвенниками, которые ставят перед собой такие же цели», — отметил президент.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил высказывание своего шефа о либерализме, пишет ТАСС. Идеи либерализма не чужды Путину, но он против агрессивного их навязывания в мире.
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