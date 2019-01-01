Песков объяснил истинное отношение Путина к либерализму

«Путин говорил о том, что идеи либерализма дискредитируются, когда их начинают навязывать другим, когда отличное мнение начинают считать неверным. Поэтому президент и критиковал идею навязывания всего нетрадиционного даже тем, кто это не воспринимает в силу культурных и религиозных особенностей», — цитирует Пескова Ura.ru.

Сам Путин, по его словам, продолжает оставаться близким либеральным идеям, подчеркнул представитель Кремля.

Ранее российский президент дал большое интервью FT, в котором он заявил, что «либеральная идея устарела, войдя в противоречие с интересами подавляющего большинства населения в мире». Экономист Михаил Делягин, комментируя в эфире НСН слова лидера российского государства, заявил, что России самой далеко до краха либеральной идеи в экономике.

