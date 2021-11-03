Делягин предрек Мишустину катастрофу из-за «конченого либерала» Кузьминова
По его мнению, экс-ректор ВШЭ будет проталкивать в правительстве либеральные идеи, которые до этого не приносили российскому обществу ничего хорошего.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин решил выстраивать диалог с экспертным советом, но назначение на должность главы совета Кузьминова может сыграть злую шутку с последующим курсом правительства, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экономист, депутат Госдумы Михаил Делягин.
Накануне стало известно, что научный руководитель ВШЭ Ярослав Кузьминов возглавит Экспертный совет при правительстве.
«Для Кузьминова это сохранение в обойме, потому что, когда после скандалов его выгнали из ВШЭ, он некоторое время был в пустоте. А для правительства это катастрофа, потому что Кузьминов конченый либерал, могильщик российского образования, он был движущей силой введения ЕГЭ и в целом уничтожения российского образования. Во всех остальных либеральных реформах он тоже поучаствовал, потому что ВШЭ была мозговым центром для истребления России либералами», - считает Делягин.
При этом, по его словам, саму должность нельзя назвать статусной или определяющей, но выбор в пользу ярого либерала не сулит ничего хорошего дальнейшему курсу правительства.
«Эта должность формально не статусная, но это достаточно серьёзное общественное положение, это распоряжение довольно приличными деньгами, которые идут на исследования. То есть, он будет продолжать формировать повестку дня на этой позиции и оказывать очень большое влияние. Но здесь все зависит от самого правительства, потому что, если оно будет прислушиваться к советам своего экспертного совета, то, конечно, это будет катастрофа. Наверное, оно слушает, потому что Мишустин вообще человек очень внимательный и очень аккуратный. На самом деле последний раз премьер встречался с членами экспертного совета в январе 2016 года. Этот орган не влиятельный, но оттягивает на себя ресурсы. Это будет промывание мозга правительству и означает быстрое движение к катастрофе», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
В июле глава правительства РФ Михаил Мишустин назначил Никиту Анисимова ректором Высшей школы экономики (ВШЭ). Экс-ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, занимавший этот пост с 1992 года, тогда принял решение уйти с поста ректора и стал научным руководителем университета.
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