Делягин предрек Мишустину катастрофу из-за «конченого либерала» Кузьминова

При этом, по его словам, саму должность нельзя назвать статусной или определяющей, но выбор в пользу ярого либерала не сулит ничего хорошего дальнейшему курсу правительства.

«Эта должность формально не статусная, но это достаточно серьёзное общественное положение, это распоряжение довольно приличными деньгами, которые идут на исследования. То есть, он будет продолжать формировать повестку дня на этой позиции и оказывать очень большое влияние. Но здесь все зависит от самого правительства, потому что, если оно будет прислушиваться к советам своего экспертного совета, то, конечно, это будет катастрофа. Наверное, оно слушает, потому что Мишустин вообще человек очень внимательный и очень аккуратный. На самом деле последний раз премьер встречался с членами экспертного совета в январе 2016 года. Этот орган не влиятельный, но оттягивает на себя ресурсы. Это будет промывание мозга правительству и означает быстрое движение к катастрофе», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».

В июле глава правительства РФ Михаил Мишустин назначил Никиту Анисимова ректором Высшей школы экономики (ВШЭ). Экс-ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, занимавший этот пост с 1992 года, тогда принял решение уйти с поста ректора и стал научным руководителем университета.

