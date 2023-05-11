Президент Республики Сербской посетит Москву и встретится с Путиным

Президент Республики Сербской Милорад Додик планирует прибыть с визитом в Москву и встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом политик заявил в интервью телеканалу РТРС.

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«Пусть все знают, что 23 мая я должен быть в Москве, чтобы встретиться с Путиным», — рассказал Додик.

По словам президента республики, он обсудит с российским лидером «мир в будущем», отмечает РЕН ТВ. Додик указал, что ситуация на планете уже не такая, «как 10 лет назад».

Ранее Путин провел переговоры в Москве с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы сотрудничества, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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