Путин пригрозил «многократно большими разрушениями» за атаку на Казань

«Кто бы ни пытался разрушить что-либо у нас, он столкнется с многократно большими разрушениями у себя за это и пожалеет еще о том, что он пытается сделать у нас в стране», — сказал Владимир Путин.



Украинские дроны атаковали Казань утром в субботу, 21 декабря. Шесть беспилотников врезались в жилые дома в Советском, Кировском и Приволжском районах города.



В Минобороны РФ доложили, что дроны ВСУ атаковали Казань тремя волнами и с разных направлений в период с 07:40 до 09:20 утра. Нацеленный на промышленное предприятие БПЛА промахнулся. Позднее представитель казанских властей рассказал, что около 30 укрытий в городе оказались недоступны для жителей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

