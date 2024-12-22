Путин пригрозил «многократно большими разрушениями» за атаку на Казань

Президент России Владимир Путин прокомментировал атаку беспилотников Украины на Казань. Глава государства по видеосвязи обратился к главе Татарстана Рустаму Минниханову и отметил, что все разрушенное будет восстановлено.

Путин выразил уверенность в том, что Казань сможет оперативно устранить последствия удара. Он подчеркнул, что любые попытки нанести ущерб российской территории вызовут жесткий ответ.

СМИ: Казань атаковали 8 беспилотников ВСУ

«Кто бы ни пытался разрушить что-либо у нас, он столкнется с многократно большими разрушениями у себя за это и пожалеет еще о том, что он пытается сделать у нас в стране», — сказал Владимир Путин.

Украинские дроны атаковали Казань утром в субботу, 21 декабря. Шесть беспилотников врезались в жилые дома в Советском, Кировском и Приволжском районах города.

В Минобороны РФ доложили, что дроны ВСУ атаковали Казань тремя волнами и с разных направлений в период с 07:40 до 09:20 утра. Нацеленный на промышленное предприятие БПЛА промахнулся. Позднее представитель казанских властей рассказал, что около 30 укрытий в городе оказались недоступны для жителей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:ТатарстанУкраинаБеспилотникиКазаньВладимир Путин

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