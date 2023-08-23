Президент Португалии прибыл на Украину
Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза прибыл на Украину. Об этом сообщил местный телеканал ТСН.
«На Украину прибыл президент Португалии ... Это его первая поездка на Украину», — отмечает СМИ.
В среду на Украине состоится саммит «Крымская платформа», пишет RT. На встрече киевские власти обсудят с союзниками «деоккупацию» Крыма.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что идея саммита «абсолютно деструктивна», и «Крымская платформа» не имеет никакой легитимности и «никакого практического смысла», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru