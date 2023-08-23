«На Украину прибыл президент Португалии ... Это его первая поездка на Украину», — отмечает СМИ.

В среду на Украине состоится саммит «Крымская платформа», пишет RT. На встрече киевские власти обсудят с союзниками «деоккупацию» Крыма.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что идея саммита «абсолютно деструктивна», и «Крымская платформа» не имеет никакой легитимности и «никакого практического смысла», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

