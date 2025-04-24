Президент Польши заявил, что Украине придется пойти на уступки в переговорах с РФ

По его мнению, будущее мирное соглашение потребует болезненных компромиссов с обеих сторон.

«Это должен быть компромисс... По моему личному мнению... ни одна из сторон не сможет сказать, что выиграла», - заключил польский лидер.

Ранее газета Financial Times написала, что Лондон, Париж и Берлин изучают возможность соглашения для Киева, в рамках которого Украина могла бы сделать некие шаги в направлении отказа от притязаний на некоторые территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

