Президент Польши заявил, что Украине придется пойти на уступки в переговорах с РФ
Украине придется пойти на некоторые уступки в переговорах с Россией. Об этом в интервью Euronews заявил президент Польши Анджей Дуда.
По его мнению, будущее мирное соглашение потребует болезненных компромиссов с обеих сторон.
«Это должен быть компромисс... По моему личному мнению... ни одна из сторон не сможет сказать, что выиграла», - заключил польский лидер.
Ранее газета Financial Times написала, что Лондон, Париж и Берлин изучают возможность соглашения для Киева, в рамках которого Украина могла бы сделать некие шаги в направлении отказа от притязаний на некоторые территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru