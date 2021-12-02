Дуда согласился на присутствие в стране военных Британии и Эстонии

Президент подписал соответствующее распоряжение.



Отмечается, что согласно указу, в страну допускаются до 155 британских и до 150 эстонских военных. Они пробудут в стране с 2 декабря по 30 апреля. В их задачи будет входить инженерная и разведывательная поддержка операций ВС Польши на границе.





