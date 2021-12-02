Дуда согласился на присутствие в стране военных Британии и Эстонии
2 декабря 202120:34
Польский президент Анджей Дуда согласился на присутствие военных Британии и Эстонии в стране для защиты границы от нелегальных мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости.
Президент подписал соответствующее распоряжение.
Отмечается, что согласно указу, в страну допускаются до 155 британских и до 150 эстонских военных. Они пробудут в стране с 2 декабря по 30 апреля. В их задачи будет входить инженерная и разведывательная поддержка операций ВС Польши на границе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru