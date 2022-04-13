Президент Польши выступил против диалога с Россией

В своем заявлении польский лидер назвал российскую спецоперацию на Украине «терроризмом», с которым он не сможет смириться.

Также Дуда отметил, что диалога не будет с теми, «нарушает все правила». По его мнению, чтобы начать «нормальный разговор» с Россией, она должна «признать нарушение».

При этом президент Польши настаивает на новых санкциях и изоляции России, чтобы довести ее до завершения этой «войны», и чтобы в будущем «это было примером того, что так делать нельзя, что это недопустимо».

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

