Президент Польши выступил против диалога с Россией
Президент Польши Анджей Дуда не пойдет на диалог с Россией. Об этом он сообщил во время своего визита в Киев, передает РИА Новости.
В своем заявлении польский лидер назвал российскую спецоперацию на Украине «терроризмом», с которым он не сможет смириться.
Также Дуда отметил, что диалога не будет с теми, «нарушает все правила». По его мнению, чтобы начать «нормальный разговор» с Россией, она должна «признать нарушение».
При этом президент Польши настаивает на новых санкциях и изоляции России, чтобы довести ее до завершения этой «войны», и чтобы в будущем «это было примером того, что так делать нельзя, что это недопустимо».
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+11 754 / сут.
Умерли
373 тыс.+267 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+28 135 / сут.
- Россия приостановит членство в Агентстве по ядерной энергии при ОЭСР с 11 мая
- Пентагон: поставки новой военной помощи Украине начнутся «немедленно»
- Президент Польши выступил против диалога с Россией
- ЛДПР предложила присвоить Институту стран Азии и Африки МГУ имя Жириновского
- Россия ввела ответные санкции против Канады
- Россия закроет два порта на Чукотке для иностранных судов
- Минобороны: порт Мариуполя полностью освобождён от украинских националистов
- Россия высылает старшего дипломата посольства Чехии в Москве
- Захарова: В Москве надеются на продолжение строительства «Пакистанского потока»
- ABC: в Нью-Йорке задержан подозреваемый в стрельбе в метрополитене
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru