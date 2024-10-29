Президент Польши: Украина перестала считать Варшаву партнером

Украина больше не считает Польшу одним из основных партнеров в противостоянии с Россией, поскольку Варшава не в состоянии поддерживать уровень помощи Киеву на прежнем уровне. Об этом в эфире Radio Zet заявил польский лидер Анджей Дуда.

Украина одобрила призыв Польши не платить пособия беженцам для их мобилизации

Президент Польши отметил, что на Зеленского давит позиция ключевых доноров Киева. Польша вынуждена считаться с этим, так как «жизнь жестока», подчеркнул он.

Дуда вновь указал на то, что Польша не будет отправлять Украине закупаемое на Западе оружие, а передача оружия и техники постсоветского производства сократится.

Варшава оказала помощь Киеву с 24 февраля 2022 года помощь на сумму 100 млрд злотых ($26 млрд, 3,3% ВВП страны), объем военной поддержки составил $5 млрд.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что поляки крайне недовольны роскошной жизнью украинских беженцев. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПомощьУкраинаПольша

Горячие новости

Все новости

партнеры