Президент Польши: Украина перестала считать Варшаву партнером
Украина больше не считает Польшу одним из основных партнеров в противостоянии с Россией, поскольку Варшава не в состоянии поддерживать уровень помощи Киеву на прежнем уровне. Об этом в эфире Radio Zet заявил польский лидер Анджей Дуда.
Президент Польши отметил, что на Зеленского давит позиция ключевых доноров Киева. Польша вынуждена считаться с этим, так как «жизнь жестока», подчеркнул он.
Дуда вновь указал на то, что Польша не будет отправлять Украине закупаемое на Западе оружие, а передача оружия и техники постсоветского производства сократится.
Варшава оказала помощь Киеву с 24 февраля 2022 года помощь на сумму 100 млрд злотых ($26 млрд, 3,3% ВВП страны), объем военной поддержки составил $5 млрд.
Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что поляки крайне недовольны роскошной жизнью украинских беженцев. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru