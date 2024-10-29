Президент Польши: Украина перестала считать Варшаву партнером

Президент Польши отметил, что на Зеленского давит позиция ключевых доноров Киева. Польша вынуждена считаться с этим, так как «жизнь жестока», подчеркнул он.

Дуда вновь указал на то, что Польша не будет отправлять Украине закупаемое на Западе оружие, а передача оружия и техники постсоветского производства сократится.

Варшава оказала помощь Киеву с 24 февраля 2022 года помощь на сумму 100 млрд злотых ($26 млрд, 3,3% ВВП страны), объем военной поддержки составил $5 млрд.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что поляки крайне недовольны роскошной жизнью украинских беженцев. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

