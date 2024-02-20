Президент Польши продлил помощь украинским беженцам до июля
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, согласно которому срок помощи украинским беженцам в республике продлевается до конца июня 2024 года, заявили в канцелярии польского лидера.
Уточняется, что речь идёт о внесении изменений в Закон о помощи гражданам Украины. В связи с вооруженным конфликтом на украинской территории срок законного пребывания военных беженцев в Польше продлевается с 4 марта по 30 июня.
Согласно документу, украинские беженцы получают право на бесплатное лечение, трудоустройство в упрощённом порядке и детские пособия. Также закон продлевает срок действия виз и разрешений на временное проживание.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что входящие в альянс страны договорились о создании на территории Польши тренировочного центра для Вооружённых сил Украины, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru