Президент Польши продлил помощь украинским беженцам до июля

Уточняется, что речь идёт о внесении изменений в Закон о помощи гражданам Украины. В связи с вооруженным конфликтом на украинской территории срок законного пребывания военных беженцев в Польше продлевается с 4 марта по 30 июня.

Согласно документу, украинские беженцы получают право на бесплатное лечение, трудоустройство в упрощённом порядке и детские пособия. Также закон продлевает срок действия виз и разрешений на временное проживание.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что входящие в альянс страны договорились о создании на территории Польши тренировочного центра для Вооружённых сил Украины, сообщает RT.

