Опрос: Более половины поляков выступили против выплат беженцам с Украины

Свыше половины поляков выступили против социальных выплат и пособий для беженцев с Украины. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, которое провели ученые Варшавского университета.

Согласно данным, 53% опрошенных выступают против финансирования пособий для украинцев, при этом только 21% респондентов поддерживает такое желание помочь беженцам. Опрос также показывает, что 47% не желает равного доступа к социальной помощи.