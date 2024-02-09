Опрос: Более половины поляков выступили против выплат беженцам с Украины
Свыше половины поляков выступили против социальных выплат и пособий для беженцев с Украины. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, которое провели ученые Варшавского университета.
Согласно данным, 53% опрошенных выступают против финансирования пособий для украинцев, при этом только 21% респондентов поддерживает такое желание помочь беженцам. Опрос также показывает, что 47% не желает равного доступа к социальной помощи.
Отмечается, что больше всего увеличилось число противников государственного финансирования, которое идет на оплату проживания и питания беженцев с Украины. Так, два года назад 50% опрошенных выступали «за», и только 20% были против. При этом сегодня эти пропорции обратные – 44% не согласны на такую помощь, а 21% хотят, чтобы беженцам оказывалась помощь.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD указал на необходимость передачи помощи стран Запада, предоставляемой украинским беженцам, в руки Киева, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru