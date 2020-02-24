Президент Польши назвал Россию «агрессором на Украине»
Польский президент Анджей Дуда считает, что Россия является «агрессором на Украине» и продолжает агрессивную политику в отношении своего соседа. Об этом пишет издание wPolityce.
По мнению Дуды, Россия продолжает оккупацию Крыма и районов около Донецка и Луганска.
«Она показывает силу, даже нарушая воздушное пространство. Следовательно, нельзя сказать, что это страна, заслуживающая доверия и мирно преследующая свои интересы», — заявил Дуда.
Кроме того, президент Польши обвинил Москву в поддержке «сепаратистов», отмечает Газета. ru
Ранее старший научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы при РАН Вадим Волобуев в эфире НСН заявил, что сблизить Варшавы и Москвы позиции при нынешней власти в Польше не представляется возможным. Эксперт считает, что Варшава может себе позволить пререкаться и с Россией, и с ЕС, потому что обладает немалым экономическим и военным потенциалом.
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