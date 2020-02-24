Президент Польши назвал Россию «агрессором на Украине»

24 февраля 202019:30

Польский президент Анджей Дуда считает, что Россия является «агрессором на Украине» и продолжает агрессивную политику в отношении своего соседа. Об этом пишет издание wPolityce.

По мнению Дуды, Россия продолжает оккупацию Крыма и районов около Донецка и Луганска.

Сванидзе спрогнозировал, чем закончится «война исторических интерпретаций» между Польшей и Россией

«Она показывает силу, даже нарушая воздушное пространство. Следовательно, нельзя сказать, что это страна, заслуживающая доверия и мирно преследующая свои интересы», — заявил Дуда.

Кроме того, президент Польши обвинил Москву в поддержке «сепаратистов», отмечает Газета. ru

Ранее старший научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы при РАН Вадим Волобуев в эфире НСН заявил, что сблизить Варшавы и Москвы позиции при нынешней власти в Польше не представляется возможным. Эксперт считает, что Варшава может себе позволить пререкаться и с Россией, и с ЕС, потому что обладает немалым экономическим и военным потенциалом.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:ПольшаПрезидентРоссия