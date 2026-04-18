Президент Польши на интервью обронил пакетик со снюсом

Во время интервью Навроцкого спросили об инициативе правительства Польши о запрете продажи снюсов и электронных сигарет. Польский президент сказал, что ему было бы трудно принять решение по этому вопросу, так как, по его словам, оно касается лично его, «и об этом знает вся Польша».

До этого Кароля Навроцкого неоднократно уличали в употреблении стимулирующих веществ на публике, в частности, в ходе 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и на предвыборных теледебатах. Президент Польши говорил, что не собирается отказываться от употребления снюсов и не видит в этом ничего предосудительного.

Ранее юморист Евгений Петросян заявил, что узнал в заявлении премьер-министра Словакии Роберта Фицо про «русских на коленях» слова своей шутки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».