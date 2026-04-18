Президент Польши на интервью обронил пакетик со снюсом
Польский президент Кароль Навроцкий во время интервью YouTube-каналу «Kanal Zerо» выронил пакетик с никотиновыми подушечками.
Известно, что, когда один из слушателей задал вопрос, политик достал из внутреннего кармана пиджака пакетик, который потом выпал у него из рук. Один из ведущих поднял его и вернул Навроцкому. В этот момент в студии раздался смех, из-за чего журналист решил объяснить, что произошло.
«Простите, они смеются над тем, что я подавал снюс президенту», - обратился ведущий к слушателю, задавшему вопрос.
Во время интервью Навроцкого спросили об инициативе правительства Польши о запрете продажи снюсов и электронных сигарет. Польский президент сказал, что ему было бы трудно принять решение по этому вопросу, так как, по его словам, оно касается лично его, «и об этом знает вся Польша».
До этого Кароля Навроцкого неоднократно уличали в употреблении стимулирующих веществ на публике, в частности, в ходе 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и на предвыборных теледебатах. Президент Польши говорил, что не собирается отказываться от употребления снюсов и не видит в этом ничего предосудительного.
