Президент Никарагуа: власти США переживают момент шизофрении

Свое заявление президент сделал во время саммита Боливарианского альянса для народов Америки (ALBA) в Гаване.

По мнению Ортеги, США хотят подчинить себе РФ, Китай, однако «это уже невозможно».

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Запад хочет войны с Россией, чтобы «расчленить» страну. По его словам, в нынешней ситуации «как никогда заметна медийная диктатура Запада в отношении мира».





