Президент Никарагуа: власти США переживают момент шизофрении
Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что власти США переживают «момент шизофрении» в стремлении навязать миру свою позицию. Об этом сообщает ТАСС.
Свое заявление президент сделал во время саммита Боливарианского альянса для народов Америки (ALBA) в Гаване.
По мнению Ортеги, США хотят подчинить себе РФ, Китай, однако «это уже невозможно».
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Запад хочет войны с Россией, чтобы «расчленить» страну. По его словам, в нынешней ситуации «как никогда заметна медийная диктатура Запада в отношении мира».
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