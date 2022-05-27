Президент Никарагуа: власти США переживают момент шизофрении

Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что власти США переживают «момент шизофрении» в стремлении навязать миру свою позицию. Об этом сообщает ТАСС.

СМИ: в Германии признали, что Латинская Америка встала на сторону Москвы

Свое заявление президент сделал во время саммита Боливарианского альянса для народов Америки (ALBA) в Гаване.

По мнению Ортеги, США хотят подчинить себе РФ, Китай, однако «это уже невозможно».

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Запад хочет войны с Россией, чтобы «расчленить» страну. По его словам, в нынешней ситуации «как никогда заметна медийная диктатура Запада в отношении мира».



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:США
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры