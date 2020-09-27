Президент Нагорного Карабаха ввел военное положение в республике

Омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Артак Бегларян заявил, что в результате вооруженной атаки Азербайджана среди гражданского населения Карабаха есть жертвы и раненые. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

«Утром 27 сентября Азербайджан открыл ракетно-артиллерийский огонь и использовал беспилотные летательные аппараты, нанося удары по многочисленным гражданским поселениям и объектам инфраструктуры, включая столицу Степанакерт. Eсть потери среди населения и разрушения гражданских объектов», - заявил Бегларян.

Он обратился к международному сообществу с призывом дать оценку действиям Азербайджана.

Ранее 27 сентября в 7:15 (6:15 мск) минобороны Нагорного Карабаха заявило о наступлении ВС Азербайджана «по всей линии соприкосновения арцахских и азербайджанских сил».

«В качестве мишени были избраны также находящиеся в глубоком тылу населенные пункты, а также столица Степанакерт», - заявили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

В свою очередь, Минобороны Армении сообщило о двух сбитых вертолетах и три беспилотниках Азербайджана.

Ранее эксперты-политологи рассказали НСН, какова вероятность полномасштабной войны между Азербайджаном и Арменией после того, как представители этих стран обменялись заявлениями по поводу возможности нанесения ударов по важнейшим инфраструктурным объектам друг друга.

