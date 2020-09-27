Президент Нагорного Карабаха ввел военное положение в республике
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян объявил о введении поенного положения в Нагорном Карабахе в связи с военными действиями на территории республики. Соотетствующее заявление он опубликовал на своей странице в Facebook.
«Исходя из сложившейся ситуации, созвано внеочередное заседание Национального собрания. Выступая перед депутатами, я заявил, что объявил военное положение и всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет» - цитирует президента НКР РИА Новости.
Омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Артак Бегларян заявил, что в результате вооруженной атаки Азербайджана среди гражданского населения Карабаха есть жертвы и раненые. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.
«Утром 27 сентября Азербайджан открыл ракетно-артиллерийский огонь и использовал беспилотные летательные аппараты, нанося удары по многочисленным гражданским поселениям и объектам инфраструктуры, включая столицу Степанакерт. Eсть потери среди населения и разрушения гражданских объектов», - заявил Бегларян.
Он обратился к международному сообществу с призывом дать оценку действиям Азербайджана.
Ранее 27 сентября в 7:15 (6:15 мск) минобороны Нагорного Карабаха заявило о наступлении ВС Азербайджана «по всей линии соприкосновения арцахских и азербайджанских сил».
«В качестве мишени были избраны также находящиеся в глубоком тылу населенные пункты, а также столица Степанакерт», - заявили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.
В свою очередь, Минобороны Армении сообщило о двух сбитых вертолетах и три беспилотниках Азербайджана.
Ранее эксперты-политологи рассказали НСН, какова вероятность полномасштабной войны между Азербайджаном и Арменией после того, как представители этих стран обменялись заявлениями по поводу возможности нанесения ударов по важнейшим инфраструктурным объектам друг друга.
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