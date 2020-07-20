Минобороны РФ опровергли связь между проверкой армии и армяно-азербайджанским конфликтом
Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на брифинге для военных атташе других стран заявил, что внезапная проверка российских войск и флотов проводится по плану и не направлена против других стран.
«Внезапная проверка боевой готовности войск является мероприятием учебной подготовки и не направлена против других стран», - заявил замминистра.
Фомин опроверг связь между проводимыми мероприятиями и обострением в армяно-азербайджанском конфликте. «Какая-либо взаимосвязь между проводимыми в ходе проверки мероприятиями и обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе отсутствует», - подчеркнул представитель российского военного ведомства.
Также он отметил, что эта проверка направлена на подготовку войск к участию в предстоящем главном учебном мероприятии года – учениям «Кавказ-2020». «Таким образом, все задачи проведения внезапной проверки выполняются согласно утвержденному плану. Итоги действий соединений и частей будут проанализированы», - добавил заместитель министра.
Ранее эксперты-политологи рассказали НСН, какова вероятность полномасштабной войны между Азербайджаном и Арменией после того, как представители этих стран обменялись заявлениями по поводу возможности нанесения ударов по важнейшим инфраструктурным объектам друг друга.
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