Минобороны РФ опровергли связь между проверкой армии и армяно-азербайджанским конфликтом

«Внезапная проверка боевой готовности войск является мероприятием учебной подготовки и не направлена против других стран», - заявил замминистра.

Фомин опроверг связь между проводимыми мероприятиями и обострением в армяно-азербайджанском конфликте. «Какая-либо взаимосвязь между проводимыми в ходе проверки мероприятиями и обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе отсутствует», - подчеркнул представитель российского военного ведомства.

Также он отметил, что эта проверка направлена на подготовку войск к участию в предстоящем главном учебном мероприятии года – учениям «Кавказ-2020». «Таким образом, все задачи проведения внезапной проверки выполняются согласно утвержденному плану. Итоги действий соединений и частей будут проанализированы», - добавил заместитель министра.

Ранее эксперты-политологи рассказали НСН, какова вероятность полномасштабной войны между Азербайджаном и Арменией после того, как представители этих стран обменялись заявлениями по поводу возможности нанесения ударов по важнейшим инфраструктурным объектам друг друга.

