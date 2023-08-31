Президент Нагорного Карабаха решил уйти в отставку
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян покинет свой пост. Об этом сообщает агентство Armenpress со ссылкой на заявление политика.
Арутюнян отметил, что 1 сентября подаст народу и Национальному собранию НКР заявление об отставке.
«Я принял это окончательное решение два дня назад, принимая во внимание мои контакты со всеми внутренними и внешними игроками и широкой общественностью в последние недели. Это обдуманное решение, принятое ... по результатам анализа имеющихся у меня данных», — указал политик.
Президент НКР также сообщил, что уволил госминистра (председателя правительства) Гургена Нерсисяна, его пост займет секретарь Совбеза Самвел Шахраманян, который получит широкие полномочия.
Арутюнян возглавлял республику с марта 2020 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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