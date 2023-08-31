Президент Нагорного Карабаха решил уйти в отставку

Арутюнян отметил, что 1 сентября подаст народу и Национальному собранию НКР заявление об отставке.

«Я принял это окончательное решение два дня назад, принимая во внимание мои контакты со всеми внутренними и внешними игроками и широкой общественностью в последние недели. Это обдуманное решение, принятое ... по результатам анализа имеющихся у меня данных», — указал политик.

Президент НКР также сообщил, что уволил госминистра (председателя правительства) Гургена Нерсисяна, его пост займет секретарь Совбеза Самвел Шахраманян, который получит широкие полномочия.

Арутюнян возглавлял республику с марта 2020 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

