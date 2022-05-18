Президент Молдавии потребовала вывести российских военных из Приднестровья
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что российские военные нарушают нейтралитет республики, сообщает РИА Новости.
Выступая на пленарном заседании Европарламента она отметила, что неизбежной угрозы вовлечения Молдавии в войну нет, поэтому их следует вывести с территории Приднестровья.
«Правительство Молдавии пытается охранить стабильность и найти дипломатическое решение приднестровского конфликта, мы не хотим дестабилизации, у нас есть видение мирной реинтеграции страны», - подчеркнула Санду.
Ранее к выводу военных России с территории Приднестровья призвала премьер республики Наталья Гаврилица.
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