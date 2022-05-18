Президент Молдавии потребовала вывести российских военных из Приднестровья

Выступая на пленарном заседании Европарламента она отметила, что неизбежной угрозы вовлечения Молдавии в войну нет, поэтому их следует вывести с территории Приднестровья.

«Правительство Молдавии пытается охранить стабильность и найти дипломатическое решение приднестровского конфликта, мы не хотим дестабилизации, у нас есть видение мирной реинтеграции страны», - подчеркнула Санду.

Ранее к выводу военных России с территории Приднестровья призвала премьер республики Наталья Гаврилица.

