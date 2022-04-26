Госдеп: США поддерживают призыв Молдавии к спокойствию в Приднестровье

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты пристально следят за ситуацией в Приднестровье и полностью поддерживают призыв молдавского руководства к спокойствию. Об этом сообщает ТАСС.

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По славам представителя Госдепартамента, Соединенные Штаты обеспокоены любыми потенциальными попытками эскалации напряженности конфликта.

Прайс также заявил о намерении США установить, что действительно произошло на территории конфликта.

Ранее в МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики заявили, что в посёлке Маяк были подорваны две антенны регионального радиоцентра, ретранслировавшего российское радио.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Госдеп СШАМолдавияПриднестровье
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