Госдеп: США поддерживают призыв Молдавии к спокойствию в Приднестровье

По славам представителя Госдепартамента, Соединенные Штаты обеспокоены любыми потенциальными попытками эскалации напряженности конфликта.

Прайс также заявил о намерении США установить, что действительно произошло на территории конфликта.

Ранее в МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики заявили, что в посёлке Маяк были подорваны две антенны регионального радиоцентра, ретранслировавшего российское радио.