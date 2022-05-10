Молдавия призывает к выводу российских военных из Приднестровья
Молдавия при помощи платформы ООН призывает к выводу военных России с территории Приднестровья, сообщила премьер республики Наталья Гаврилица.
По её словам, Кишинев желает найти мирное решение конфликта. Глава правительства также просит обратить внимание «на нарушение прав человека в регионе, которые контролируются непризнанным режимом».
Гаврилица отметила, что мирное решение конфликта позволит развивать страну на благо всех граждан.
Ранее Молдавские военные подтвердили, что у границ с Приднестровьем начались учения, которые продлятся до 4 июня. Учения на полигоне Бульбоака плановые и «не связаны с ситуацией с безопасностью в регионе».
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