Молдавия призывает к выводу российских военных из Приднестровья

Молдавия при помощи платформы ООН призывает к выводу военных России с территории Приднестровья, сообщила премьер республики Наталья Гаврилица.

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По её словам, Кишинев желает найти мирное решение конфликта. Глава правительства также просит обратить внимание «на нарушение прав человека в регионе, которые контролируются непризнанным режимом».

Гаврилица отметила, что мирное решение конфликта позволит развивать страну на благо всех граждан.

Ранее Молдавские военные подтвердили, что у границ с Приднестровьем начались учения, которые продлятся до 4 июня. Учения на полигоне Бульбоака плановые и «не связаны с ситуацией с безопасностью в регионе».

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ФОТО: Флаги России и Приднестровья. Фото с сайта zn.ua
ТЕГИ:МолдавияПриднестровье
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