Президент Молдавии поручила больницам и госучреждениям экономить энергию

Эти заявления прозвучали на фоне разногласий Кишинева с «Газпромом» по поводу нового долгосрочного газового контракта.

Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, вместо того, чтобы согласиться на выгодные предложения «Газпрома», Молдавия предпринимает «абсурдные действия».

Молдавия настаивает на снижении стоимости газа на 50%, при этом Москва предлагает скидку в 25% при условии погашения долга Кишинева - около $700 млн - в течение трех лет.

