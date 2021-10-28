Президент Молдавии поручила больницам и госучреждениям экономить энергию

Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что больницы страны будут обеспечены альтернативными источниками энергии, а госучреждениям предписано сократить потребление электричества, сообщает RT.

По словам Санду, соответствующие решения были приняты на заседании Высшего совета безопасности.

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Эти заявления прозвучали на фоне разногласий Кишинева с «Газпромом» по поводу нового долгосрочного газового контракта.

Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, вместо того, чтобы согласиться на выгодные предложения «Газпрома», Молдавия предпринимает «абсурдные действия».

Молдавия настаивает на снижении стоимости газа на 50%, при этом Москва предлагает скидку в 25% при условии погашения долга Кишинева - около $700 млн - в течение трех лет.

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Шалапуда
ТЕГИ:ГазпромБольницыМолдавия
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