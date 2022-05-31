Президент Мексики запретил продажу электронных сигарет и вейпов в стране
31 мая 202223:38
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор во вторник подписал указ, запрещающий распространение и коммерциализацию электронных сигарет и вейпов в стране. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По словам президента, цель данного решения - защита здоровья мексиканцев, в частности детей и подростков, подвергающихся воздействию токсичных веществ.
Ранее в России предложили размещать на пачках сигарет информацию о годовых тратах курильщика.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+3 526 / сут.
Умерли
379 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 486 / сут.
- Прайс: США предпримут новые меры по укреплению оборонных возможностей Украины
- Президент Мексики запретил продажу электронных сигарет и вейпов в стране
- СМИ: Великобритания и ЕС запретили страхование российских судов с нефтью
- Жан-Пьер: Байден против полного запрета на короткоствольное оружие
- Словакия поставит самоходные гаубицы на Украину
- Томас-Гринфилд: США продолжат настаивать на новых санкциях против КНДР
- В университете США произошла стрельба
- Госдеп: новое наступление Турции в Сирии приведет к подрыву стабильности региона
- В США заявили, что будут поставлять оружие Украине для защиты внутри границ
- «Тинькофф банк» с 6 июня повысит комиссии за SWIFT-переводы
31 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru