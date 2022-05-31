Президент Мексики запретил продажу электронных сигарет и вейпов в стране

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор во вторник подписал указ, запрещающий распространение и коммерциализацию электронных сигарет и вейпов в стране. Об этом он сообщил в своем Telegram​​-канале.

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По словам президента, цель данного решения - защита здоровья мексиканцев, в частности детей и подростков, подвергающихся воздействию токсичных веществ.

Ранее в России предложили размещать на пачках сигарет информацию о годовых тратах курильщика.

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ФОТО: Pixabay
ТЕГИ:МексикаКурениеВейпы
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