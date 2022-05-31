В России предложили размещать на пачках сигарет информацию о годовых тратах курильщика
Упаковки сигарет и других никотиносодержащих товаров могут дополнить информацией о суммарных годовых тратах курильщика. С таким предложением выступил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник, сообщает RT со ссылкой на обращения парламентария к главам Минпромторга и Минздрава.
Как отметил Крупник, за последние годы на сигаретных пачках появились предупреждающие надписи и изображения о вреде курения, однако идея нуждается в обновлении. В связи с этим депутат предлагает разместить на упаковках надписи о том, что в среднем регулярно курящий россиянин тратит на вредную привычку сумму, которая сопоставима со стоимостью путевки на море или дорогого гаджета, пишет Газета.ру.
Парламентарий отмечает, что нововведение могло бы стать «наглядным и действенным приемом пропаганды здорового образа жизни».
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