Президент Мексики отказался от переговоров по Украине без участия РФ

По его словам, на переговорах должны быть представлены обе стороны конфликта.

Глава государства напомнил, что Мексика выступила с собственной мирной инициативой по Украине. Мехико выступил за посредничество Ватикана, Индии и ООН.

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal сообщила о намерении Саудовской Аравии провести мерные переговоры по Украине с участием 30 стран. России среди приглашенных нет, передает «Радиоточка НСН».

