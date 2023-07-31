Президент Мексики отказался от переговоров по Украине без участия РФ

Мексика будет присутствовать на организованных Саудовской Аравией переговорах по Украине в случае участия в них России. Об этом РИА Новости заявил президент республики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Кремль намерен следить за переговорами Украины и США о гарантиях безопасности

По его словам, на переговорах должны быть представлены обе стороны конфликта.

Глава государства напомнил, что Мексика выступила с собственной мирной инициативой по Украине. Мехико выступил за посредничество Ватикана, Индии и ООН.

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal сообщила о намерении Саудовской Аравии провести мерные переговоры по Украине с участием 30 стран. России среди приглашенных нет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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