Кремль намерен следить за переговорами Украины и США о гарантиях безопасности

Кремль будет следить за переговорами Украины и США по предоставлению Киеву гарантий безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Путин: Россия не против обсуждения гарантий безопасности Украине

«На недавнем саммите НАТО страны G7 говорили, что они будут предоставлять гарантии безопасности для Украины», — напомнил представитель Кремля.

По словам Пескова, такие переговоры противоречат принципам неделимости безопасности. Пресс-секретарь подчеркнул, что Запад занимается безопасностью Украины в ущерб безопасности РФ.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев и Вашингтон начнут обсуждение двусторонних гарантий безопасности, в частности, оборонной и финансовой поддержки и антироссийских санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам Ермака, гарантии будут действовать до вступления Украины в НАТО.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БезопасностьСШАУкраинаРоссияДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры