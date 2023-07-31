Кремль намерен следить за переговорами Украины и США о гарантиях безопасности

«На недавнем саммите НАТО страны G7 говорили, что они будут предоставлять гарантии безопасности для Украины», — напомнил представитель Кремля.

По словам Пескова, такие переговоры противоречат принципам неделимости безопасности. Пресс-секретарь подчеркнул, что Запад занимается безопасностью Украины в ущерб безопасности РФ.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев и Вашингтон начнут обсуждение двусторонних гарантий безопасности, в частности, оборонной и финансовой поддержки и антироссийских санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам Ермака, гарантии будут действовать до вступления Украины в НАТО.

