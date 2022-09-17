Президент Мексики обвинил западные страны в усугублении конфликта на Украине
Группы влияния, производители оружия, страны НАТО и ведущие державы, пытающиеся удовлетворить свои интересы в ходе конфликта на Украине, усугубляют противостояние и причиняют страдания его жертвам и населению всего мира. Об этом заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
«Группы интересов, занимающие государственные или экономические позиции, прилагают все усилия, чтобы привести политику к вооруженному конфликту. И однажды допустив эту ошибку, вместо того, чтобы исправить, они предпочитают ее усугубить, не заботясь о страданиях, которые они причиняют человечеству, или об ущербе, который они наносят стабильности наций и благополучию обществ», — цитирует политика РИА Новости.
Лопес Обрадор высказал мнение, что ООН и мировые державы пренебрегли обязанностью содействовать мирному диалогу и почти ничего не сделали в этом отношении. Кроме того, лидер Мексики назвал предосудительным повеление стран, которые «позиционируют себя в конфликте только для того, чтобы служить своим гегемонистским интересам».
Политик указал, что с одной стороны НАТО в критический момент отказала Украине во вступлении в организацию, с другой — начала массово поставлять оружие Киеву и ввела экономические санкции против России.
«Эти меры только усугубили конфликт, причинили больше страданий жертвам, их семьям и беженцам, усугубили нехватку продовольствия и энергии и способствовали мировой инфляции», — подчеркнул Лопес Обрадор.
Глава государства сообщил, что в ближайшие дни на заседании Генеральной ассамблеи ООН Мексика представит предложение о срочном поиске решения для прекращения украинского конфликта и установления перемирия не менее чем на 5 лет. В частности, предлагается создать комитет мира, в который вошли бы премьер Индии, Папа Римский и генеральный секретарь ООН.
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